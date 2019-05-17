Заговорила о смерти и любви. Бузова разрыдалась во время записи ток-шоу

Сегодня, 10:30

Оля боится так и не сказать близким людям, как их любит, пока это возможно.

В очередном ток-шоу по телеканалу ТНТ, которое ведет Ольга Бузова, случился казус – ведущая разрыдалась во время записи одного из выпусков. Речь в передаче изначально шла о том, что у некоторых участников «Дома-2» есть серьезные проблемы с их родителями и прочими родственниками. В какой-то момент собеседник Бузовой попытался оправдать свое нежелание общаться с родней тем, что у него есть гордость, что и повлекло пламенную тираду ведущей. Бузова плакала и говорила о любви к родителям и о смерти, подчеркивая тот факт, что никакая гордость не может быть важна в мире, где все люди смертны - нужно обязательно встретиться с родителями, обнять их и сказать, что любишь, так как потом сделать это уже может быть невозможно.

Поклонники певицы поразились тому, что даже от на первый взгляд легкомысленной звезды реалити-шоу иногда звучат весьма здравые мысли. Более того, фанаты уверены, что ее слезы на передаче были не сценарным решением, а искренним порывом Оли. К тому же, многим из ее поклонников известно, что Ольга не общается со своей единственной родной сестрой Анной, и, возможно, плакала Бузова в том числе из-за этого.