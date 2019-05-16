Вино важнее ребенка. Тодоренко не отказалась от алкоголя на время грудного вскармливания

Сегодня, 17:57

Зелёный «змей-искуситель» Регины может стать причиной замедленного развития малыша.

Известная телеведущая и «мать Майкла» Регина Тодоренко шокировала Сеть своими «алкогольными» Instagram Stories. Казалось бы, порядочная мать и любящая жена Топалова всегда оберегала и первая бежала к детской кроватке, чтобы успокоить ребёнка, однако то, что было показано Региной сегодня, попросту не укладывается в голове.

После видео в Instagram понятно, что женщина не отказалась от алкоголя даже на время грудного вскармливания. Конечно, радует хотя бы то, что Тодоренко во время беременности не пила, хотя и это уже утверждать можно едва ли.

На крайней записи Регина наводит камеру на себя со странным выражением лица, потом переключает на бокал вина, на себя, на бокал вина. И так до тех пор, пока просто не срывается и не хватает бокал, чтобы высушить. Видимо, хорошее вино стало для звезды важнее ребёнка, что очень напугало подписчиков.

В итоге Регина дошла даже до вопроса, а пили ли мамаши-подписчицы во время грудного вскармливания, что вообще ужаснуло всех порядочных родителей. Видимо, пока муж не видит, Тодоренко решила не ограничивать себя в своих слабостях, которые, естественно, негативно повлияют на будущую жизнь и здоровье маленького Миши.