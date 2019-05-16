4 млн за победу. Цену первого места дочери Алсу установили эксперты

Сегодня, 17:04

Первый канал аннулировал результаты «Голос.Дети» и лишил Микеллу Абрамову первенства.

Несколько последних недель скандал вокруг результатов шоу «Голос.Дети» накалялся, и только сегодня достиг своего апогея – итоги голосования аннулировало руководство Первого канала. Дело в том, что компания Group-IB, которая, как пишут в Сети, обнаружила 38 тыс голосов, признанные «подозрительными» и, вероятно, накрученными. К настоящему моменту даже цену первого места дочери Алсу установили эксперты – тем, кто оплачивал накрутку, пришлось выложить около 4 млн рублей за победу Микеллы Абрамовой.

При этом, из 38 тыс фейковых голосов на исход конкурса повлияли 8 тыс. Все они были отправлены с 300 номеров одного и того же мобильного оператора, каждый из которых сейчас является не активным.

24 мая Первый канал пообещал выпустить внеплановый выпуск шоу в связи со вскрывшимися данными, где победителя шоу изберут заново. Об инциденте с накруткой также высказался ведущий «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев, который уверен, что нужно максимально корректно разрешить данную ситуацию и не травмировать психику детей. Как сказал ведущий, нужно помнить, что «Голос.Дети» это «весёлая игра» с пением, и не более того.