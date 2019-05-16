«Мафия» на Первом. Сябитова могла пропиарить Малышеву для усиления своего влияния на телеканале

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Гузееву ее же коллеги, видимо, выживают с телевидения.

Лариса Гузеева на самом деле никогда не была такой же скромной и тихой, как ее героиня из фильма «Бесприданница» - уже не раз актриса объясняла, что с самой юности была жесткой бунтаркой. Только когда Гузеева стала главной ведущей передачи «Давай поженимся!» на Первом канале ее фанаты поняли, что их кумир и за словом в карман не полезет, и терпеть хамство других не станет. Однако в последние годы работы на телевидении Лариса стала уж слишком жестко относиться как к коллегам, так и к участникам шоу, будто возомнила себя «королевой» проекта. Недавно появились слухи, что недолго продлится «гегемония» Гузеевой – место главной свахи вполне может заполучить ее соведущая Роза Сябитова.

Однако нужно понимать, что Гузеева всё еще имеет огромное влияние на Первом канале, является лицом шоу, а потому внезапно убрать ее было бы очень рискованным решением. Тем не менее, уже сейчас заметно, что Сябитова делает всё возможное, чтобы повысить свой статус. В частности, она начала вести собственный блог в соцсети, причем там она своим поклонникам не хамит, как это иногда делает Лариса. В том же блоге недавно Сябитова порекламировала клинику Елены Малышевой, ведущей другого шоу на Первом.

Роза могла пропиарить Малышеву для усиления своего влияния на телеканале, ведь чем больше коллег будут стоять стеной за Сябитову, тем меньше шансов у Гузеевой удержаться на своих позициях. Это как своеобразная «мафия», но только в более безобидном варианте – ведущие могут объединиться против общего «недруга» и вытеснить ее с телевидения, заставив всех остальных ведущих уважать себя и свой авторитет.