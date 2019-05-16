Прилучный довёл. Страх осуждения мог довести Муцениеце до депрессии

Сегодня, 15:30

Выходки мужа, скандалы в семье и всеобщая критика может пагубно отразиться на состоянии актрисы.

Долгие годы семья Паши Прилучного и Агаты Муцениеце активно обсуждается в сети: проблемы в отношениях, череда измен и регулярные расставания. Новым поводом для критики стала последняя «выходка» артиста, когда после очередного «загула» в ночном клубе актёр уснул в чужой машине. Очевидно, такой выпад Прилучного не остался без внимания и заметно затронул отношения с супругой. Примечательным стал тот факт, что с появлением скандального ролика в сети из виду буквально исчезла Агата.

Аккаунты актрисы не пополняются роликами и фотографиями, более того, уже несколько дней Муцениеце не выходит в свет. Не исключено, что страх осуждения мог довести Агату до депрессии. Предполагается, Прилучный настолько довёл супругу, что та и вовсе боится демонстрировать личную жизнь на показ, во избежание очередной волны критики и обвинений в назревающих проблемах в семье. И хотя Агата уже неоднократно прощала красивому мужу непозволительные в браке выходки, однако, как известно, всему есть предел и, не исключено, что последний «дебош» Прилучного может оказаться финальной точкой в браке.