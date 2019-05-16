Спаивает ребенка. Певица Слава может негативно влиять на собственную дочь

Сегодня, 14:00

Артистка не против пригубить чего-нибудь покрепче, и, видимо, к тому же склоняет наследницу.

Дочь певицы Славы Александра очень рано стала самостоятельной – уже в 17 лет она съехала от родителей и самостоятельно снимала квартиру. Снимают жилье многие студенты, но случай Саши особенен тем, что уже с 17 лет она начала жить в своей квартире с мужчиной. Мать ни то, что не пыталась отговорить дочь от столь ранних серьезных отношений вне брака, она, казалось бы, была даже рада роману наследницы. За такое легкомысленное отношение к дочке певицу уже не раз критиковали ее же фанаты, однако это далеко не единственный повод для критики Славы.

В частности, довольно часто артистка появляется на своих фото с бокалами, в которых плещется точно не просто газировка, а что-то покрепче. Когда-то звезда даже на красной дорожке с дочерью не стеснялась доставать из сумочки фляжку и часто прикладывалась к ней.

Со стороны такое пристрастие к выпивке выглядит пугающе, и, возможно, именно оно в свое время вынудило Сашу съехать от мамы. Но даже после переезда полностью свести на нет общение с матерью невозможно, они продолжают встречаться на общих праздниках. Однако на одном из новых фото Славы с дочерью можно заметить, что со стороны девушки стоит полный бокал с чем-то, очень похожим на белое вино.

Недавно у певицы был день рождения, и, видимо, для его празднования она пригласила Сашу в ресторан, где потихоньку спаивает дочь. Хотя бокал на фото все же был полным, что может говорить о том, что девушка даже не притронулась к нему, но то, что певица Слава может негативно влиять на собственную дочь, уже настораживает.