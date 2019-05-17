Как Шрек в своём болоте? Волочкова распугала шпагатами отдыхающих на Мальдивах

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После серии неподобающих фотосессий балерина «похвасталась» безлюдным пляжем у отеля.

Знаменитая балерина, которая гордится своей искренней любовью ко всем окружающим её людям, действительно, не пожелала воздержаться от «откровенных» фотосессий даже на Мальдивах. Как стало понятно по Stories знаменитости в Instagram, Волочкова могла распугать своими шпагатами отдыхающих у отеля.

Засняв бассейн и живую изгородь, Волочкова, как Шрек в своём болоте, стала хвастаться одиноким и отчуждённым отдыхом на курорте.

«Мои любимые, смотрите, за что я люблю Мальдивы! Вот вы знаете, выходишь из виллы там через бассейн, и сразу раз и в океан. И на пляже никого нет! Вот счастье…При всей моей любви к вам, это счастье, что никого из вас нет» – подытожила звезда о своём отдыхе.

Конечно, всем ясно, что не у каждого найдутся лишние деньги, чтобы отдохнуть несколько дней с Волочковой на островах. Поэтому многих её фанатов и так там не будет. Однако, то, что пляжи большого отеля попросту пустуют из-за того, что звезда шокировала всех своими замашками «инста-дивы» и звезды шпагата, может оказаться правдой. Вероятно, постояльцы решили для себя не связываться со скандальной артисткой, чтобы не влазить в лишние проблемы с собственной репутацией.