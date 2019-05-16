Недоедают оба? Шаляпин похудел на глазах вслед за постаревшей Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 13:03

Прохор уже начал исправлять ситуацию под контролем тренера в спортзале.

Не так давно в Сети обсуждали внешность Виталины Цымбалюк-Романовской, которая буквально за короткий промежуток времени достаточно сильно изменилась в лице и фигуре. Женщина сильнее похудела и как будто прибавила в возрасте. Видимо, странные и не очень хорошие изменения происходят не только с ней. Прохор Шаляпин также похудел на глазах вслед за постаревшей Цымбалюк-Романовской.

Недавно он опубликовал в социальной сети фотографию из тренажерного зала и поделился с подписчиками, что приступил к тяжелым тренировкам с «лучшим тренером Ваней». Подписчики сразу обратили внимание на «худосочную» фигуру артиста и отметили, что особенно непривлекательно выглядят ноги. Неужели парочка недоедает? Или, быть может, причиной резкого похудения является стресс и проблемы в семье? В любом случае, обе знаменитости не раскрывают подробностей своих взаимоотношений.

В паре Шаляпина и Цымбалюк-Романовской отношения достаточно странные и непонятные. Они не стесняются пиариться на телешоу, рассказывая подробности личной жизни, и постоянно создают вокруг себя скандалы. Не исключено, что вскоре на ТВ появится новая программа с их участием.