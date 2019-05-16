«Меня сын достал мой» - Топалов может сбежать от Тодоренко из-за «крикливого» ребёнка

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Бессонные ночи, многочисленные затраты и скандалы могут подтолкнуть Влада к разводу.

Слухи о проблемах в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова появились ещё после рождения сына Михаила. Очевидно, романтика сменилась бытовой жизнью: памперсы, пелёнки и бессонные ночи. Тем не менее, уже прошло более полугода, а молодой отец так и не привык к семейным заботам. Так, в соцсети Влад опубликовал видео, где пожаловался на ранний подъём. «Меня сын сегодня мой достал», - заявил Влад на камеру.

Как оказалось, буквально с пяти утра малыш «закатил» истерику, разбудив шумом родителей. К слову, даже во время видео на заднем фоне был слышен плач Миши и успокаивающие песенки Регины, пока Влад беззаботно завтракал. Продолжение... Спаивает ребенка. Певица Слава может негативно влиять на собственную дочь Артистка не против пригубить чего-нибудь покрепче, и, видимо, к тому же склоняет наследницу.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда Топалов с возмущением рассказывает о воспитании сына. На днях, певец предъявил претензии Тодоренко за многочисленные растраты на ребёнка, посчитав покупку новой коляски бесполезной тратой денег. Очевидно, «родительство» не так просто даётся Владу и, не исключено, что Топалов может даже сбежать от Тодоренко из-за «крикливого» ребёнка. Ведь с заботами о сыне молодой отец снова забросил карьеру певца, которую едва смог вернуть после 10-летнего затишья.