«Молча смываю засохшую пасту»: Кудрявцева рассказала о «жертвах» ради отношений с молодым мужем

Сегодня, 14:34

16-летняя разница в возрасте с супругом-футболистом, видимо, заставляет звезду задуматься о своём «дряблом» виде.

Для каждой женщины тяжело осознавать, что она уже не такая молодая и красивая, как была в свои 20 лет. Вот и у Леры Кудрявцевой, известной телеведущей, видимо, наступила полоса жизни, когда нужно задуматься о своём уже не молодом, 47-летнем, возрасте, при этом находясь в браке с 31-летним супругом-футболистом.

Сегодня в социальной сети Instagram звезда задумалась о том, что разница, якобы, даже идёт на пользу её отношениям с Игорем Макаровым, российским хоккеистом. Телеведущая рассказала о некоторых проблемах, «жертвах», которые ежедневно совершает любящая жена, чтобы сохранить отношения с молодым мужем.

«Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную пасту в раковине, на вопрос «а можно пойду потусить?» с радостью говорю «можно»…Если бы мне было лет 20 мы развелись бы наверное через пару месяцев», – поделилась секретами отношений Лера.

Видимо, озабоченная своими проблемами в семье Кудрявцева очень переживает, когда её начинают сравнивать с 31-летнм мужем и когда говорят, что она очень постарела, ведь муж только зреет, а она уже стареет. Даже в своих рассуждениях о прелестях отношений с большой разницей в возрасте Лера не упустила возможность похвалить своего мужа за внешний вид и назвать себя «дряблой», видимо, в очередной раз задумавшись о том, зачем мужу-спортсмену «старая» жена.