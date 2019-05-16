«С ногой реально жесть» - Волочкова рассказала о серьезной травме на Мальдивах

Сегодня, 15:22

Балерина наступила на груду стекла, пока отдыхала на острове.

Уже почти неделю Анастасия Волочкова провела на жарких Мальдивах. И хотя все время она старалась говорить, как довольна курортом, накануне кое-что все же смогло омрачить ее пребывание там. Так, на ее Instgram-аккаунте появился новый пост, где она рассказала о полученной на Мальдивах серьезной травме: «Мои дорогие, с ногой у меня реально жесть!!! Наступила на груду стекла... Терпела боль».

По всей видимости, балерина действительно сильно поранилась. Сообщение сопровождалось видеозаписью, на которой было запечатлено, как она вместе с другими девушками занимается спортом. Тем не менее, если обычно она делает растяжку из положения стоя, то в этот раз она выполняла все упражнения, лежа на коврике. Скорее всего, с такой травмой она даже не может нормально ходить.

До этого в сети уже нашли много намеков на то, что отдых Волочковой был проплачен. Интересно, как она поступит после произошедшего инцидента: потребует с руководства курорта компенсацию или просто забудет о произошедшем, чтобы не терять деньги с рекламы?