Лазарев больше не платит за своего парня? Малиновскому пришлось податься в сетевой бизнес

Сегодня, 18:00

Алекс Малиновский продвигает в своем профиле способы заработка в ущерб своей музыке, так как Сергей Лазарев больше не намерен обеспечивать своего бывшего, считают поклонники.

Вслед за Лазаревым и Филиппом Киркоровым в Тель-Авив поехал хороший «друг» Сергея. Только неизвестно по какой причине, на конкурсе он не выступает, наставником он не приходится Лазареву. Поэтому подписчики расценили это, как просто поддержку от своего «друга».

Дело в том, что Малиновского и Лазарева ранее подозревали в любовном романе. Так как на один из новогодних отпусков Сергей отправился отдыхать в Майами в компании Алекса. Парни все свободное время проводили вместе, однажды их даже видели на пляже, как они намазывали тела друг друга кремом от загара. Необычное поведение для простой дружбы, решили поклонники Лазарева, но не придали этому большого значения, так как не особо удивились ориентации певца.

Однако, сейчас Малиновскому приходится заниматься сетевым бизнесом, снимая видеообращения своим подписчикам с улиц Тель-Авив. Даже предлагает своим подписчикам встретиться, якобы он может научить любого зарабатывать без вложений. Видимо, Лазарев больше не платит за своего парня. Поэтому Алексу приходится идти на подобные ухищрения и рекламировать сомнительные способы заработка, основанные на принципе «пирамиды». Возможно, Алекс зря летел так далеко к Лазареву и последнему сейчас совсем не до отношений и все, что с ними связано.