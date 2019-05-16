«Роза за главную?» - Лариса Гузеева уступит место «свахе»

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Судя по комментариям пользователей, программа «Давай поженимся!» потерпит в ближайшее время большие изменения.

Телеведущая Лариса Гузеева может покинуть передачу «Давай поженимся!» из-за непрофессионального поведения на программе и уступить место «свахе». Изначально программа презентовала себя, как серьёзная программа, которая будет помогать людям по-настоящему найти свою любовь, и суметь подобрать претендентов разным людям. Первое время у передачи действительно были высокие рейтинги, и актриса Лариса Гузеева очень достойно выглядела на экране.Иногда помогала советами молодым девушкам, подсказывала им наперерез условиям программы никого не выбирать, а заняться саморазвитием. Что положительно влияла на рейтинг программы.

Пользователи в Instagram группе «_davay_pozhenimsya» пишут, что Лариса Гузеева потеряла былую компетентность и ведет себя крайне неуважительно по отношению не только к участникам, но и к соведущим. «Почему Лариса постоянно перебивает Розу и не даёт досказать? Такое неуважение», - пишут подписчики данной группы.

Лариса высмеивает участников и грубо указывает на недостатки. Вместо помощи участникам Лариса издевается и позорит их. Складывается впечатление, что у ведущих Розы и Ларисы существует нешуточная конкуренция. Они могут ругаться в прямом эфире, перебивать, забывая, что являются ведущими на «Первом канале». Многие считают, что если бы Лариса была умнее, то могла бы избежать подобных ситуаций на передаче.

За последнее время у программы «Давай поженимся!» много негативных отзывов и комментариев в адрес ведущих и участников. Возможно, Гузеева посчитала, что работать на данной передаче ниже её достоинства и написала заявление об увольнении, поэтому и ведёт себя крайне неуважительно и бестактно по отношению к коллегам и участникам, так как терять уже нечего. «Роза за главную? Кто будет замещать Ларису», - интересуются фанаты передачи в Instagram группе.