«Боня, хватит бухать!»: Фанаты беспокоятся, что дочь Виктории заберет Алекс Смерфит

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Ведущая стала слишком часто посещать увеселительные заведения. Снимки дочери Бони «пропали» из соцсети модели, чем вызвали нехорошие подозрения у поклонников.

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» на канале ТНТ – Виктория Боня все больше времени проводит вне дома. Несмотря на то, что с ней проживает 9-летняя дочь Анджелина Летиция Смерфит, модель всячески оставляет ее на няню и родственников. Как стало известно из сети, что свои очередные выходные – Виктория Боня провела в Каннах в ресторане «Медуза». Компанию ей составили: индус, чечен и еще двое неизвестных мужчин, так сообщила Instagram-группа Gavrilovnak1.

Судя по фотографиям, можно обратить внимание, что девушка балует себя «горячительными» напитками. А подписчики обращают внимание, что такое стало происходить систематически часто. «Боня, хватит бухать!» «Вика, а где Джоли твоя? Почему ее нет ни на одном фото. Везде только ты красавица-раскрасавица, неужели Алекс забрал ребенка?», «слишком часто, ты, Вика стала выпивать и находится в компании сомнительных мужчин, а ребенок с кем, пока ты в Каннах гасишься?», «ты же говорила, что вы не пользуетесь няней, не так ли? Значит дочь осталась с папой!», - вот так фанаты беспокоятся, что дочь Виктории заберет Алекс Смерфит.

И, действительно, становится понятно, что Виктория не заинтересована в развитии своего ребенка. Она слишком часто посещает светские вечеринки в поисках спутника жизни, а жизнь девочки, похоже, предоставлена самой себе.

Вполне вероятно, что отец-олигарх может забрать девочку к себе, поскольку Анджелине нужно достойное образование, хорошее материальное обеспечение и обычная родительская ласка. В этом возрасте дети часто подвержены депрессии и могут думать о том, что они не кому не нужны и закрываться в себе.