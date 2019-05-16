Минул детородный возраст! Петросян не смог дать Брухуновой детей

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Юморист расстался с Брухуновой из-за невозможности завести детей по причине старческого бессилия.

По информации в СМИ, юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова расстались. Артист и молодая девушка предпочитают отмалчиваться и никак не комментировать данную ситуацию. Татьяна Брухунова продолжает заниматься своими делами и делать вид, будто ничего не произошло. А на Евгения Петросяна напала ностальгия по прежней работе, Петросян опубликовал видео с эстрадного спектакля 2001 года, подписав пост: «Давайте придумаем подпись к этому видео. Ну типа: «Получил счёт за коммунальные платежи», - подписал публикацию Евгений.

Вероятно, юморист после расставания с Татьяной ощутил себя по настоящему ненужным и поддался грустным воспоминаниям.

Можно предположить, что Евгений Петросян почувствовал свой настоящий возраст рядом с 30-летней Татьяной. Обычно к 30 годам женщина осознает, что хочет иметь ребёнка и начинает «пилить» вторую половину. Похоже на правду, что Татьяна осознала, что наступил пик детородного возраста и впала в панику.

30-летняя Брухунова могла докучать Петросяну рождением наследника, не осознавая, что у мужчин в таком возрасте крайне редко сохраняется возможность завести ребёнка, обычно наступает старческое бессилие. Судя по возрасту, Евгения Вагановича, можно предположить, что юмориста давно минул детородный возраст и Петросян не может дать Брухуновой желанных детей.

«Они расстались из-за того, что Брухунова стала закатывать истерики с ребёнком, а Петросян слишком стар для этого. Иначе не может быть!», - пишут хейтеры в комментариях юмориста.

По версии пользователей, дочь юмориста также посодействовала расставанию пары, наглядно объяснив отцу, что их отношения выглядят очень смешно и позорят их фамилию.