Лысеет от уколов красоты. Дарья Пынзарь теряет свою роскошную шевелюру

Сегодня, 07:05

Телезвезда совсем недавно прибегла к объемному наращиванию. Возможно, тяга к совершенствованию внешности привела ее к облысению.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь не так давно перенесла очередную серьезную операцию на лице. На этот раз телезвезда решила избавиться от «второго подбородка и брылей». Девушке уже сняли швы, и она рассказывает, что отек начинает заметно спадать и вскоре она поведает подробности о проведенной операции.

Практически сразу после снятия швов Дарья поспешила сделать объемное наращивание волос. Результатом работы Дарья поделилась в своем блоге Instagram. Она опубликовала пост, в котором похвасталась длинными волосами и добавила, что в восторге от наращивания и чувствует себя счастливой. Некоторых подписчиков не обрадовали изменения Пынзарь, и, более того, взволновали.

«Даша, вы себя плохо чувствуете?», «Почему волосы приходится наращивать, а не отрастить свои?», «Три волосинки будто нарастили», – негодуют поклонники.

Возможно, Дарья действительно теряет свою роскошную шевелюру и даже наращивание не помогает скрыть проблему. Это могло произойти из-за ее чрезмерного увлечения уколами красоты. Может быть, у Пынзарь происходит отторжение организмом филлеров, а это в свою очередь негативно сказывается на состояние волос, кожи и ногтей. Подписчики советуют Дарье начать ухаживать за своими волосами, аргументируя это тем, что в противном случае она облысеет.