Утешительные призы? Тимати откупился от Решетовой и Шишковой питомцами

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Ввиду постоянного пребывания на работе - Тимур подарил девушкам по котенку, чтобы им было с кем проводить время в одиночестве, считают подписчики.

Бывшая супруга Тимати Алена Шишкова все чаще стала показывать своего домашнего питомца у себя в квартире. Про котенка, который живет дома у Тимура, его нынешняя девушка, рассказала давно. Причем она постоянно подчеркивает, что котенок развлекает и веселит девушку, пока ее молодой человек находится на работе или в своей семье.

Подписчики решили, что Тимати подарил ей котенка в качестве утешительного приза, потому что не в состоянии обеспечить Анастасию должным вниманием со своей стороны. А сейчас выясняется, что у Шишковой тоже появился кот. Возможно, здесь подобная ситуация, так как у 2-ой вице-мисс России нет возлюбленного, а дочка постоянно находится у бабушки Симоны. И складывается такое впечатление, для того, чтобы блондинка не скучала Тимати подарил питомца и ей.

К слову о занятости главного Black Star страны, Тимур имеет несколько бизнесов, связанных с общественным питанием, автомобилями и рекламой. Также он является жюри в музыкальном шоу на телеканале ТНТ, не говоря о том, что он руководитель крупнейшего музыкального лейбла в России. Даже, когда вся его семья полетела отдыхать на Мальдивы, он остался в Москве работать. Поэтому, вероятнее всего, у хип-хоп исполнителя физически не хватает времени, чтобы уделять его и Решетовой, и Шишковой с ребенком. Остается только откупиться милыми котятами ввиду своего долго отсутствия.