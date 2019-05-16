«Тролль и фея»: Хейтеры нашли причину одиночества Барановской

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«То чувство, когда ты в роли страшной подружки», - прокомментировали пользователи сети.

Юлия Барановская стала известной после того, как футболист Андрей Аршавин ушёл из семьи. Тогда домохозяйка Юля осталась с тремя детьми «на руках». Точнее, девушка была беременна третьим, когда гражданский муж ушёл к любовнице. Нужно кормить детей и выживать самой.

И тогда с чьей-либо помощью или самостоятельно, Барановская «прошибает лбом» высокую стену российского шоу-бизнеса. Отныне, она не просто домохозяйка и многодетная мать, теперь она популярная ведущая на Первом канале. Безусловно, такой статус не позволяет Юле выглядеть, как попало. Перед эфиром с девушкой тщательно работают стилисты и визажисты. Правда, хорошую привычку следить за собой в обычной жизни ведущая, так и не переняла.

На странице в Instagram хейтеры нашли причину одиночества Барановской. Она, так и осталась той домохозяйкой и замученной многодетной матерью. В свободное от работы время, Юля делает себе гульку на голове, полностью отказывается от макияжа и «щеголяет» в «колхозном» сарафане. Какой мужчина обратит на неё внимание? Она привыкла быть «гадким утёнком» и не хочет меняться. Более того, Барановская играет роль страшненькой подружки.

На фоне женственной брюнетки Юля кажется ещё хуже, чем есть на самом деле. На кого будут обращать внимание мужчины? На привлекательную девушку или на тётю с гулькой на голове? Ещё Барановская догадалась выставить совместные фото с подружкой-красоткой у себя на странице.

«Тролль и фея. Кто из них кто, думаю писать не стоит», «Юля, на фоне подружки Вы явно проигрываете. Хотя бы макияж нанесли, оделись поприличнее. А то складывается ощущение, что это её инстаграм, а не ваш», «Если честно, то немного страшненькая Юля. Какой же мужчина посмотрит? Нужно, как-то ухаживать за собой», - комментировали пользователи сети.

Безусловно, дело не только в красоте. Многие из Вас отметят, что главное душа и интеллект. Но ведь, как узнать, что именно эта конфетка вкусная, если она будет лежать в невзрачной обертке?