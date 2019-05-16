Есть, что скрывать! «Первый канал» запрещает Ивану Урганту давать интервью

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Об этот свидетельствуют комментарии пользователей, что у Ивана контракт с жесткими условиями и оговорками.

После опубликованного интервью «Осторожно, Собчак!» на YouTube-канале Ксении шквалом посыпались предложения о возможных интервью. Многие пользователи предлагают Ксении снять передачу с телеведущим «Вечерний Ургант» - Иваном Ургантом. Пользователям интересен Иван, он скрытный и загадочный. Когда журналист Юрий Дудь был гостем программы Ивана, он с интересом расспрашивал Юрия, почему он скрывает семью и никогда не ходит на мероприятия с семьёй, но при этом сам отмалчивается и никогда не рассказывает о близких.

Важно подчеркнуть, что Иван давно не посещает подобные шоу и не даёт интервью. Возможно, Ургант боится, что появятся каверзные вопросы, на которые он бы не хотел отвечать. Многие пользователи предполагают, что все дело не в желании Ивана не давать интервью, а в контракте с «Первым каналом».

Рассуждая, в комментариях выпуска Ксении Анатольевны с Филиппом Киркоровым, они пришли к выводу, что Иван Ургант не может давать интервью согласно заключённому контракту с «Первым». Телеканал стал диктовать свои жёсткие правила своим сотрудникам. Можно предположить, что продюсеры канала боятся, что затронется тема работы и выльется грязная информация, после которой возникнет много вопросов к руководству.

Вероятно, им есть, что скрывать. Хоть продюсеры и пытаются держать статус «Первого» на высоком уровне, все равно появляются скрытые сведения, которые подрывают его положение.

Скандал с передачей «Голос. Дети», до сих пор является громкой и обсуждаемой темой. Чем больше руководство «Первого канала» будет стараться скрыть от народа информацию, тем больше они будут пытаться найти что-то скандально-грязное. Хотя такую политику можно расценить, как некий пиар-ход, для большего интереса зрителей.