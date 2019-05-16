«Высохла» и постарела. Цымбалюк-Романовская после года совместной жизни с Прохором шокировала сеть

Сегодня, 03:15

Женщина вновь идёт на «Первый канал», где зритель сможет оценить, насколько опасны такие изменения.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская два заядлых пиарщика. Они много раз становились участниками разнообразных телепрограмм и не стеснялись «выносить сор из избы». Прохор - российский певец, правда, поёт он гораздо реже, нежели снимается в шоу. Он любит страсти и скандал вокруг своей персоны. Наверняка, именно по этой причине в 2013 году он женился на 57-летней Ларисе Копенкиной. Это тема обсуждалась очень долго, вплоть до громкого развода.

Потом, когда обсуждать было не чего, появилась модель Анна Калашникова, позже и на этом поприще разгорелся скандал. Ребёнок, которого родила Анна, оказался от другого мужчины. И позже, появляется Виталина Цымбалюк-Романовская, которая известна тем, что отсудила у Армена Джигарханяна часть имущества. Пара долго или поздно становится явным. Тогда, пользователи сети запомнили Виталину, маленькой хрупкой девушкой, которая сидела рядом с Прохором, как куколка. Но после года совместной жизни с Прохором, Цымбалюк-Романовская шокировала сеть. Женщина «высохла» и постарела.

Причины такого изменения пока не разглашаются, возможно, как обычно об этом станет известно в одной телевизионных передач.

«Виталина, что с Вами? Почему выглядите замученной и повзрослевшей, что ли. Вас Прохор не доводит? Похудели сильно до костей», - прокомментировала подписчица.

Что творится на самом деле в отношениях между Прохором и Витальной пока неизвестно. Возможно, играть роль любящих друг друга людей не так просто, как кажется. Шаляпин достаточно черствый и властный человек, об этом можно судить по его поведению на телевизионных программах. Возможно, певец просто давит на хрупкую Виталину, тем самым загоняя до такого состояния.