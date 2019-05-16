А как же Кети? Рэпер Гуф вышел в свет с эффектной блондинкой

Сегодня, 03:08

Совсем недавно заговорили о том, что Алексей Долматов и Кети Топурия снова вместе. Не прошло и недели, как в сети появилась фотография исполнителя, обнимающего молодую блогершу.

Гуф и Кети Топурия состояли в отношениях около двух лет, после чего расстались. Предполагаемой причиной разрыва отношений стала измена Алексея. После расставания рэпер пытался добиваться Топурию снова. Недавно Кети опубликовала историю в Instagram, вероятно послание от Гуфа. Под ее окнами было нарисовано огромное сердце и инициалы солистки группы А’ Студио. Накануне, блогерша Ида Галич в своем шоу Comment Out рассказала, что Гуф и Кети возобновили отношения. Возможно, Топурия скрывала примирение с бывшим возлюбленным, чтобы это не сказалось пагубно на ее репутации.

Не смотря на воссоединение пары, Гуф вышел в свет с молодой блогершей Айжан Байзаковой. Telegram-канал «За кулисами» поделился фотографией, на которой Алексей Долматов обнимает эффектную блондинку. Также в Instagram-аккаунте девушки опубликован совместный с Гуфом снимок, где молодые люди сидят спина к спине. Поклонники блогерши бурно отреагировали на фотографию и отметили, что было бы интересно посмотреть на пару Алексея и Айжан. Некоторые даже поинтересовались, не от Гуфа ли у блондинки ребенок. Продолжение... «Меня сын достал мой» - Топалов может сбежать от Тодоренко из-за «крикливого» ребёнка Бессонные ночи, многочисленные затраты и скандалы могут подтолкнуть Влада к разводу.

А как же Кети? Вполне возможно, что после того, как рэперу удалось вновь добиться внимания Кети, у него попросту пропал к ней интерес и теперь ему хочется чего-то нового.