Забил на свою семью? Павел Прилучный игнорирует общение с женой и ребенком

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Актер за 2 месяца не увиделся с сыном и постоянно водил в свой номер женщин, пока находился на съемках, рассказал телеграм-канал «За кулисами». О том, что Павел Прилучный и Агата Муциенице создают видимость семьи, в сети говорят уже больше месяца.

Актриса Агата Муциенице тщательно скрывает все измены своего мужа и пытается п осколкам собрать те чувства, которые у них остались друг к другу. Павел наоборот же «живет на широкую ногу», если верить слухам, то актер систематически приводит в свой номер гостиницы (когда на съемках) различных девушек и оставляет их на ночь.

По информации из телеграм-канала «За кулисами» стало известно, что на съемках в Калининграде Павел Прилучный стал игнорировать свое общение с женой и ребенком. За 2 месяца, проведенных вне дома, он ни разу не увиделся со своим сыном - Тимофеем,который находился в Москве. А вот Агата наоборот, каждые выходные посещала своего сына (когда снималась в кино). Не так давно Агата Муциенице призналась в интервью с Региной Тодоренко, что Прилучный терпеть не может, когда его обвиняют в изменах жене.

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Чтобы доказать свою правоту он постоянно разбивает телефоны и меняет номера. Создается впечатление, что он просто «заметает следы» своих измен, чтобы им также обманутые девушки не звонили актеру, ведь он примерный семьянин. Недавний скандал с его участием, обернулся не в пользу Павла Прилучного.

После «жаркой» ночи в стриптиз-клубе, Павел уснул в чужой машине, а затем вальяжно не хотел из нее выходить. Вел себя по-хамски, а инсайдеры сообщили что в ночном клубе он был похож на человека, злоупотребляющего запрещенными препаратами. Так это или нет – доподлинно неизвестно. Если верить слухам анонимных источников, то Павел Прилучный просто забил на свою семью. Дома он появляется крайне редко. Своим ребенком, вероятно, тоже мало интересуется. Агата старается изо всех сил сохранить семью, а Павел изменяет с различными девушками в номере своего отеля.

Многие поклонники Муциенице, искренне жалеют девушку, ведь жить с одним их красивых мужчин страны хочет каждая, но не далеко каждая готова ради секс-символа «наступить себе на горло» и терпеть публичные унижения.