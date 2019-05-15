«В кровать даже с замужними»: Коллега Безрукова рассказала о его «блудной» жизни

Вчера, 23:15

Детей у Сергея от неизвестных женщин не сосчитать – такая информация появилась в сети.

Одна из страниц в социальной сети Instagram постоянно выкладывает скандальные новости о российских звездах. Из-за того, что она стала достаточно популярной, некоторые люди, которые по их словам владеют достоверной информацией, присылают различные истории. Обычно это тайны знаменитостей, о которых знают только единицы. Так и произошло на этот раз. Коллега актера Сергея Безрукова (как она сама представилась) рассказала о его «блудной» жизни. По словам женщины, она присутствовала на съемочной площадке фильмов «Мама» и «Золото», поэтому воочию видела непристойное поведение артиста и его постоянный флирт с женщинами.

«В кровать даже с замужних затаскивал», – об этом рассказала женщина в своем сообщении. По ее словам, у Безрукова постоянно были романы, которые длились не больше одной ночи. Его не останавливало даже кольцо на безымянном пальце, и вскоре большинство работниц оказывалось в его постели. Также инсайдер сообщил, что в «киношной» среде ходят слухи о нынешнем браке Безрукова с режиссером Анной Матисон. Не исключено, что она шантажировала его беременностью и заставила женить на себе.

В любом случае, это всего лишь слова от неизвестного человека, который может выдавать себя не за того, кем представился. Даже если Безруков и на самом деле имеет статус «бабника» и «ловеласа», никто из его окружения об этом открыто не проговорится.