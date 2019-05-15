Тодоренко оправдалась за фотошоп фигуры после родов

Вчера, 22:57

Ведущая собралась учить похудению, но зачем-то показала свои не совсем натуральные фото.

Все люди, которые хоть когда-то сталкивались со средствами массовой информации, понимают, что люди на экране, в кино и на страницах журналов не всегда такие в реальной жизни. Жесткие требования редакторов и руководства этих самых журналов требует, чтобы все фото были идеальны, но с появлением соцсетей звезды получили право быть «неидеальными» хотя бы там. Но стали ли артисты, ведущие и модели накладывать меньше фотошопа на свои фото теперь, в век соцсетей? Нет, и живой пример тому - экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко, которая в одном из новых постов собралась учить подписчиц похудению после родов, но добавила «отфотошопленное» фото. Может, зачем надо это похудение нужно, лучше бы Регина дала курсы по ретуши?

Поклонники культурно упрекнули (несколько десятков раз) Тодоренко в том, что как-то это нечестно получается, а Регину эти замечания буквально взбесили. В следующем же посте она оправдалась за фотошоп фигуры после родов.

Впрочем, оправдания звезды выглядели тоже как-то странно, мол все так делают и это нормально, и это хорошо. Если Тодоренко думала, что после этого ей перестанут писать «фотошоп» в комментариях, то ничего подобного, а новый такой комментарий набрал рекордные 869 лайков. На самом деле оправдываться в случае Регины было самым нелепым занятием – это не принесло положительного эффекта, но выставило звезду как свехранимую тепличную личность, боящуюся малейшей критики. На самом деле, вместо того, чтобы культивировать в себе комплексы, звезде следовало прислушаться к запросам аудитории, а она хочет видеть ее со складками и неидеальной кожей, а не вылощенную, как куклу Барби.