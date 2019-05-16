«Содрали деньги и открыто угрожали»: Россияне массово жалуются на «шарлатанство» астролога Володиной

Сегодня, 10:30

Продает «липовые» амулеты, календари и хамит покупателям – это далеко не полный список жалоб людей.

Многие знают Василису Володину – астролога с многолетним стажем. По крайней мере, она сама так утверждает. На протяжении нескольких лет женщина является экспертом в телепередаче «Давай поженимся!», но, кроме этого, имеет собственный бизнес. Она на заказ разрабатывает индивидуальные календари, продает амулеты через социальные сети, которые якобы должны принести удачу. Только в жизни все происходит совсем по-другому. На одном из форумов в сети россияне стали массово жаловаться на «шарлатанство» астролога Володиной.

По словам многих покупателей, с них просто «содрали деньги и открыто угрожали», когда у них не вышло вовремя внести плату за заказанный товар. Кроме того, Василиса – астролог не для бедных, поэтому ее услуги стоят «круглую» сумму. Десятки людей жалеют о потраченных деньгах и даже стали замечать, что после покупки «счастливых» амулетов в их жизни, наоборот, стали происходить печальные события.

Люди считают бизнес Володиной настоящей «конторой», которая проворачивает свои махинации и наживается на людях преклонного возраста, пользуясь их доверчивостью. Стоит отметить, что ни при каких обстоятельствах Василиса не собирается возвращать деньги, и сама об этом пишет на своей странице. Поэтому, прежде чем обращаться за помощью к сомнительным экспертам с кучей негативных отзывов, нужно внимательно взвесить все за и против.