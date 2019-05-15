Мамы опять нет рядом. Пынзарь оставила детей с отцом в день рождения младшего сына

Вчера, 21:35

Дарья опять уехала в Россию, никому не объясняя причину.

Что творится в семье Дарьи и Сергея Пынзарей – большая загадка. Почему свою родную маму глава семьи заставил жить в отеле, а не поселил у себя дома? Почему его супруга и мать двоих детей внезапно решилась на пластику, хотя на самом деле особой нужды в ней не было? И, наконец, почему Даша Пынзарь оставила детей с отцом в день рождения младшего сына? Все эти нюансы в последнее время подмечают внимательные поклонники самой крепкой пары, образовавшейся на реалити-шоу «Дом-2».

На одном из новых фото на странице мужа Дарьи Сергея запечатлены сыновья пары, а старший кажется очень грустным. Пынзарь объясняет, что Артем недоволен из-за некупленной игрушки, однако, учитывая внезапный отъезд матери в Россию, появляются подозрения, что не только игрушка стала поводом для грусти ребенка. Вероятно, мамы опять нет рядом с детьми в такой важный день по причине того, что она отправилась на обследование к своему пластическому хирургу по поводу пластики. Но разве нельзя было отложить поездку на другой день? Или же произошло что-то ужасное, из-за чего медлить было нельзя?

К слову, недавно парализовало лицо актрисы Анджелины Джоли, и Пынзарь резко подписалась на нее, будто проблемы американской звезды чем-то задели и ее саму. Конечно, это только предположения, может быть у Дарьи и нет никаких проблем, а она просто не захотела пропускать плановую проверку у врача.