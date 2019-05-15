«Не горячитесь, это всего лишь фляк» - Асмус защитила Харламова от опасного трюка

Вчера, 21:01

От Гарика потребовали «сальтуху» в комментариях, но жена быстро пресекла подобные разговоры.

Пользователи соцсетей не перестают поражаться тому, что актриса Кристина Асмус и комик Гарик Хараламов все еще вместе, ведь супруги слишком не похожи друг на друга. Стройную Кристину продолжают сравнивать с тучным Харламовым даже на отдыхе в Дубае, где прямо на пряже артистка показала акробатический трюк на видео. Однако когда поклонники начали хвалить Асмус и требовать «сальтуху» от Харламова, актриса защитила мужа от опасного трюка. «Не горячитесь, это всего лишь фляк», - написала одна одному из комментаторов.

Фляк то ли не фляк, но вряд ли комик смог бы повторить что-то хоть близко похожее на трюк, выполненный его супругой. Уже давно, и коллеги, и жена, и тем более поклонники, намекают Гарику, что пора бы скинуть вес, заняться спортом, чтобы соответствовать красивой жене, а тот все отнекивается – ему и так хорошо, а на всех остальных плевать. Вероятно, из-за такого наплевательского отношения к себе, жене Харламова и приписывают романы с другими мужчинами – у пользователей Сети не укладывается в голове, что красивая жена может жить с малопривлекательным мужем и не «ходить налево».