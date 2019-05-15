«Навели порчу»: Экстрасенс раскрыл серьёзную угрозу жизни Волочковой

Вчера, 19:55

Травмы, тайфуны и пожары испортили отпуск балерины не просто так, уверен эксперт.

После того, как Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы, райский остров превратился для неё в ад. Неудачи сопровождали артистку буквально с самого приезда: сначала была травма ноги, и Настя даже была вынуждена обратиться в клинику, потом на несколько дней резко испортилась погода, и на курорт надвинулся тайфун, финальной же точкой стал пожар в нескольких километрах от виллы танцовщицы.

На одной из фан-страниц Анастасии высказал своё мнение пользователь, представившийся экстрасенсом. Эксперт раскрыл серьёзную угрозу жизни Волочковой и настоял на том, что балерине нужно срочно возвращаться домой: «Анастасия! Как эксперт по белой магии и практикующий экстрасенс настоятельно Вам советую поскорее возвращаться домой! Эти травмы, пожар, плохая погода - неспроста. Недоброжелательница обратилась к чёрным силам и навела на Вас порчу. Если останетесь на острове - готовьтесь к худшему».

По мнению ясновидящего, на Волочкову однозначно навела порчу завистница, скорее всего из хейтеров. Так что, хорошо отдохнуть в этот раз у Анастасия вряд ли получится. Более того, Анастасия может попасть в серьезные неприятности, которые обернутся для нее трагически, уверен экстрасенс.