Крид может стать конкурентом Тимати. Bulatkin Incorporated or EKF Burger?

Вчера, 17:25

Неопределенность в дальнейшей карьере может вынудить певца пойти по «протоптанной» дороге и попробовать открыть свой бизнес.

Ходят слухи, что репер Егор Крид покинул музыкальный лейбл Black Star из-за развившейся «звездной» болезни. Однако нельзя не признать, что музыкант действительно был топовым артистом среди всех подопечных Тимати, но то ли особого отношения к себе не получил, то ли не хотел отдавать половину своих денег продюсеру, но теперь выступает, как свободный артист. Но к чему теоретически может привести самоуверенность Крида и чувство собственной значимости? Легче всего предположить, что к провалу, но на самом деле артист такой величины как Крид уже не может бесследно исчезнуть со звездного Олимпа. В том случае, если у репера есть немалые амбиции, он может стать даже конкурентом своего бывшего продюсера Тимати как минимум в двух направлениях.

Во-первых, Крид уже достаточно раскрутился для того, чтобы открыть собственный музыкальный лейбл и самому стать продюсером начинающих звезд. Этот бизнес всегда приносит огромную прибыль даже если сам Крид уйдет со сцены, а, учитывая то, что репер знает, как всё работает в этой сфере изнутри, продюсерство не должно быть большой проблемой для музыканта.

Во-вторых, как логическое продолжение музыкального лейбла или самостоятельный проект музыкант может открыть собственную сеть кафе быстрого питания по аналогии с BlackStarBurger все того же Тимати. Бизнес бургерных Тимура Юнусова держится, в первую очередь, на рекламе от самого репера, а тот очень активно продвигает свои заведения.

О названии лейбла или бургерной Крида можно спорить долго, гадая о том, как они могут называться - Bulatkin Incorporated or EKF Burger? С одной стороны, репер может использовать свою фамилию в названии лейбла или кафе, что сделает его бизнес более семейным, но с другой стороны, Егор очень часто в общении с фанатами употребляет хэштеги, выходящие из словосочетания Egor Kreed Family - EKFamily, так это также может быть потенциальным названием его заведения или лейбла.

Впрочем, вместе с этим нужно понимать, что Крид значительно моложе Тимати. Пока не известно, готов ли репер начать заниматься настолько серьезными делами или же не хочет брать на себя лишнюю ответственность и работу.