Мать «хайпушница» – горе в семье. Пынзарь опозорилась неискренним поздравлением сына

Сегодня, 10:00

У 3-летнего Давида нет аккаунта в Instagram, однако это не остановило девушку от возможности «засветиться» перед фанатами.

Дарья Пынзарь, молодящаяся мама-блогер и экс-участница телепроекта «Дом–2», накануне решила поздравить своего маленького сына с его третьим днём рождения. Конечно, тяжело усмирить женщину в её попытках стать медийной персоной. Вот и сегодня звезда экранов опозорилась неискренним поздравлением мальчика. Продолжение... «Меня сын достал мой» - Топалов может сбежать от Тодоренко из-за «крикливого» ребёнка Бессонные ночи, многочисленные затраты и скандалы могут подтолкнуть Влада к разводу.

Мать «хайпушница», видимо, что-то перепутала и посчитала, что её сын увидит этот пост в Instagram, или, возможно, даже ответит. Однако всем понятно, что трёхлетний мальчик никак не увидит поздравления, не сможет оценить весь «блогерский» посыл любящей его матери, чтобы ответить на пост. Мать «хайпушница» - горе в семье. Видимо, из-за всего этого интернета, раз Дарья постоянно где-то в сетях, но не со своим мужем, детьми, и, в конце концов, с именинником.

Но, очевидно, что мать снова и снова выбирает записывать многочисленные сториз и публиковать посты, которые никогда не будут оцениваться Давидом, как материнская любовь и забота.