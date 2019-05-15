Бородина разозлила фанатов рекламой огнетушителя. Наживается на страхе?

Вчера, 16:14

Рекомендованный Ксенией товар выглядит ненадежным и не справится с пожаром, думают фанаты.

Недавно ведущая «Дома-2» Ксения Бородина показала новую рекламу – в этот раз звезда рекомендовала купить небольшие огнетушители для дома и автомобиля. По словам знаменитости, нужно всегда иметь это приспособление под рукой, потому она поместила их в каждой комнате своего дома. Однако ведущая разозлила фанатов этой рекламой огнетушителя, ведь пользователи Сети думают, что продемонстрированный ею товар не в состоянии справиться с огнем. Дело в том, что недавно огнетушитель похожего типа проверяли эксперты на телевидении и пришли именно к такому неутешительному выводу.

Уж не наживается ли Ксения на страхе людей? Поклонники опасаются, что их кумир призывает тратить деньги впустую, ведь огнетушители не самое дешевое, но в некоторых случаях бесполезное удовольствие, ведь в панике пожара о них можно не всегда вспомнить. Как пишут в комментариях, огнетушитель от пожара не спасет, если возгорание, например, произойдет поздней ночью, когда все спят, или когда дома никого нет. На самом деле, если Бородина уж так сильно заботится о своих поклонниках, то было бы куда лучше посоветовать им установить дома систему пожаротушения, а не просто накупить огнетушителей в каждую комнату. Есть системы, которые могут улавливать дым в воздухе и оповещать жителей дома или квартиры громкой сиреной, которая разбудит даже соседей посреди ночи. Кроме того, иногда полезнее установить автоматическое тушение огня, когда с потолка начинает распрыскиваться вода в той комнате, где сработал детектор дыма.