Астрологический «каминг-аут» – Володина опозорилась неуместным «пикантным» словом

Вчера, 13:24

Нажива на бессмысленных бьюти-календарях может скоро закончиться, ведь, видимо, звезды перестали помогать даже астрологу.

Многие знают Василису Володину как астролога из программы «Давай поженимся». Кроме обычной работы на телевидении женщина нашла еще один способ заработка: она составляет специальные календари, которые, по ее словам, сделают жизнь человека счастливей. Последний разработанный ею проект – бьюти-календарь. Каждый из них Василиса составляет с учетом астрологического прогноза для каждого человека. Естественно, такой календарик не будет бесплатным. В нем содержится информация, когда можно удалять родинку, идти в солярий, красить волосы и многое другое.

Продолжение... «Роза за главную?» - Лариса Гузеева уступит место «свахе» Судя по комментариям пользователей, программа «Давай поженимся!» потерпит в ближайшее время большие изменения. Недавно Володина сообщила, что не справилась с поставленной задачей. Астролог должна была сократить календарь и пообещала сделать это до 1 мая. Странно, но мало кто ожидал, что у астролога, которая практически видит жизнь наперед, могут появиться трудности. К тому же, ее ждала еще одна оплошность: Володина опозорилась неуместным «пикантным» словом. В своей записи она написала, что вынуждена сделать «каминг-аут». Очевидно, женщина не знает значение слова и сама поставила себя в неловкое положение.

Напомним, каминг-аут – открытое и добровольное признание человеком своей принадлежности к сексуальному меньшинству. Володина точно не имела ввиду именно это, но не захотела проверять значение слова по словарю. Не исключено, что скоро календарный бизнес Василисы «накроется», ведь у нее уже начали появляться проблемы в работе. Вероятно, ее звездная методика не действует на нее саму, либо просто выдумана.