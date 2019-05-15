Кожа да кости в пачке? Волочкова может изводить себя диетами ради «подтанцовки» на «Евровидении»

Вчера, 12:21

Предчувствуя победу России на конкурсе, балерина, видимо, попытается доказать свою «профпригодность» в следующем году.

С того момента, как Сергей Лазарев, конкурсант от России на «Евровидении–2019», уехал в Тель-Авив, Анастасия Волочкова, видимо, затаила обиду на тех, кто мог не допустить известную балерину к участию в постановке певца. Зная стремление Волочковой быть в центре происходящего, именно такой вывод и напрашивается. Вероятно, обидевшись «на весь мир», звезда уехала на солнечные Мальдивы.

Известная балерина могла обсудить эту ситуацию со своим другом Джигурдой, который, якобы обладает магическими способностями. Очевидно, что Никита мог рассказать Анастасии о победе России в этом году, чей триумф наверняка хотела бы разделить звезда своим участием в номере на мировой сцене. Однако, звезду шпагата так и не взяли в «помощницы» для организации постановки.

Как стало понятно по сторис Волочковой в Instagram, даже на райских островах она не упускает возможности тренироваться в спортзале, а недавняя фотография шокирует нынешними формами звезды. Анастасия, по сути, может изводить себя диетами ради «подтанцовки» на международном шоу.

Мало кого, вероятно, порадует то, что вместо эффектной балерины останется кожа да кости в пачке, однако, если уж Волочкова поставила себе цель стать частью конкурса, то, скорее всего, звезда сделает всё для того, чтобы войти в его историю.