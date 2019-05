Сам облажался и других потянул. Стас Костюшкин сдал всех, кто поёт по фанеру

View this post on Instagram

Мдааа !! Ну и как теперь отмыться ? Один раз позволил себе спеть под фанеру ( просто , чтобы песню нормально расслышали ) и на тебе , на всю жизнь 😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈 Короче, приходите на мои концерты , только там я могу вас переубедить ❤️❤️👍🏻❤️#костюшкинфанера#неотмоешься #ждунаконцертах