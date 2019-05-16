Сам облажался и других потянул. Стас Костюшкин сдал всех, кто поёт по фанеру

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Большое чувство юмора или же страшная месть сподвигла певца на публикацию компромата на коллег

Сейчас ни кого не удивишь заявлением, что звезды российского шоу-бизнеса в своём большинстве поют под фонограмму. Поклонники знают это, но все равно тратят деньги на покупку билета в надежде, что именно сегодня их кумир споёт вживую. Порой ситуация складывается таким образом, что концерт проходит настолько идеально, что зритель и не понимает вживую ли поёт артист или за него поёт фонограмма. Но, есть замечательный певец Стас Костюшкин, который выведет своих коллег на чистую воду. Недавно Костюшкин сдал всех, кто поёт по фанеру. Так сказать, сам облажался и других потянул. Певец выставил видео, где он сам, Ольга Бузова, Николай Басков и Валерий Меладзе позорятся под фонограмму.

На удивление, среди осуждающих комментарий нашлись и те подписчики, которые не видят ничего плохого в исполнении пол фанеру. «Ой, да ладно. Ни для кого не секрет, что артистам порой приходится петь под фанеру, ничего критичного здесь нет», «Вы замечательно поёте, слушала бы вас каждый день и с фанерой и без», - комментировали подписчики.

Но Костюшкин выставил видео у себя на странице, соответственно его кумиры простили за такой «косяк». А вот, кого Костюшкин пустил на «пушечное мясо», так это Ольгу Бузову. Именно против неё ополчились подписчики Стаса.

«Подборка с Бузовой рядом это подстава конечно. Но все же понимают, кто Бузова, а кто вы», «Бузова капец косячница на неё куча компромата», - комментировали пользователи сети.

По итогу, одни посмеялись от души, другие всплакнули из-за неуважения к себе, как к зрителю, пришедшему на концерт. Что касается коллег Стаса Костюшкина, наверняка посмеются те, кто имеет чувство юмора, другие же затаят сильную обиду на певца.