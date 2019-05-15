«Понты» для вида. Королёва стыдится показывать свою настоящую фигуру

Вчера, 10:30

Отсутствие качественных фотографий на официальной странице звезды может свидетельствовать о её страшных комплексах.

Красота Наташи Королёвой в последнее время достаточно не «модельная». Но многие поклонники любят её именно за женственные формы и раскованность на публике. На самом же деле Королёва, скорее всего, стыдится показывать свою настоящую фигуру. А вызывающие позы и откровенные танцы на официальной странице в Instagram – ничто иное, как «понты» для вида.

Если копнуть немного глубже, можно предположить, что у звезды море комплексов. Например, она считает фотогеничной только правую сторону своего лица, поэтому старается фотографироваться только с «правильного» ракурса. Снимков же в полный рост в профиле в Instagram вообще нет. Это очень удивляет, если брать во внимание нынешнюю моду на фото в купальниках и нижнем белье. Такая относительная скромность говорит только о том, что фигура Королёвой не нравится даже ей самой, а не только её супругу, Сергею Глушко.