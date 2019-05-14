Яббаров из «Дома-2»‎ устроил «цирк»‎ на празднике дочери

Сегодня, 14:21

Низкие рейтинги шоу могли вынудить руководство пойти на крайние меры ради привлечения внимания публики.

После волны конфликтов на реалити-шоу «‎Дом-2» между участниками проекта и Ильей Яббаровым, ‎он заявил, что намерен покинуть скандальную телестройку. Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Яббаров собирается выйти за Периметр, но остыв всегда обращался к организаторам и просился обратно. Вероятно и этот раз не будет исключением. Однако, комментировать свой уход из телешоу Яббаров отказался. «‎Мне неинтересно это обсуждать»,‎ - заявил Илья.

В последнее время Илья раздражается по любому поводу. Ему могло надоесть жить по сценарию, написанному организаторами, он вспылил и устроил «цирк»‎ на празднике дочери. На простые слова других участников он слишком остро отреагировал и объявил, что покидает проект вместе со своей возлюбленной Ритой Ларченко. «‎Истерика»‎ Яббарова продлилась не долго - совсем недавно он был замечен в Instagram stories «Дома-2»‎. Вероятно, из-за того, что Илья привык жить на телестройке и не работать, выйдя за Периметр он мог понять, что совершенно не приспособлен к реальной жизни и был вынужден вернуться в реалити-шоу. А может быть, скандал оказался простым фарсом и постановкой - это бы объяснило быстрое возвращение в шоу.