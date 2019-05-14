«Коплю отдельно» - Лолита боится жить на пенсию в 21 тысячу рублей

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Слова певицы взбесили пользователей сети, ведь многим из них приходится жить на гораздо меньшие суммы.

Накануне популярная певица Лолита Милявская рассказала о вещах, которые за последнее время заставили ее удивиться. Она была очень откровенна с фанатами, когда честно поделилась в Instagram, что наконец стала получать пенсию и даже раскрыла ее размер. Оказалось, что она ожидала выплат на сумму примерно в 7-8 тысяч рублей, однако вышло, что стала получать в месяц по 21 тысячи рублей.

В комментариях пользователи сети в один голос стали твердить, что сумма является чуть ли не заоблачной: «Это деньжищи! У меня 8300! Учительница», «Так обидно, что люди трудятся учителями, врачами, а в пожилом возрасте уходят ни с чем». Другие же вовсе отреагировали с едким сарказмом: «Артисты, наверное, с 50 лет имеют право выходить (за вредность работы: перелёты частые, напряжение голосовых связок, ненормированное рабочее время и т.д.)».

Тем не менее, по всей видимости, сама Лолита назначенную государством пенсию все равно не считает большой и даже, как кажется, боится существовать на нее целый месяц. «Ещё не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно», - поделилась она. Скорее всего, данное обстоятельство побудит певицу еще долго не покидать сцену и хотя бы изредка давать концерты, чтобы подзаработать.