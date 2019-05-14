Батрутдинов нелепо высказался о русских исполнителях

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«Мне одному кажется, что все наши исполнения песен на иностранных языках для носителей языков звучат именно так?» - написал Тимур, намекая на позорное произношение английского языка.

Недавно популярный резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов опубликовал новое видео у себя в профиле Instagram. На видео он представил песню немецких исполнителей, который поют на русском языке. Также он сообщил, что данная песня «застряла» в его голове. Комик нелепо высказался о русских исполнителях.

«Эту песню вполне могла исполнить легендарная группа Губы, но спела немецкая группа Die drei friseure (три парикмахера). Всё-таки радуется душа, когда иностранцы на русском поют. Наверное , потому что это мы, в основном, на английском, да на немецком песенки напеваем, а тут такая приятная фонетическая обраточка.» - написал комик под видеоклипом на песню.

Пользователи неоднозначно отреагировали на слова Тимура. Многие позитивно его поддержали, даже коллега Батрутдинова «по цеху» Гарик Харламов написал несколько слов на немецком, поддерживая друга в комическом плане. На слова приятеля комик ответил тем же самым, что порадовало подписчиков.

Однако некоторые выразили недовольство, считая, что Батрутдинов таким образом оскорбил почти всех популярных российских музыкантов. Их домыслы были подкреплены тем, что многие иностранцы любят Россию и её исполнителей. Например, скоро Сергей Лазарев представляет нашу страну с композицией на английском языке, без поводов для стыда за произношения.