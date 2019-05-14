Щеки впали после юбилея: Организм Пугачевой может отторгать «уколы красоты»

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Резко похудевшая фигура и преклонный возраст примадонны натолкнули фанатов на мысли о том, что певица больше не может восстанавливать свою внешность с помощью косметологов и хирургов.

Крайний раз Алла Борисовна «выходила в свет» на своем юбилее. Певица дала концерт, посвященный своему Дню рождения, куда позвала всех самых «звездных» знаменитостей. Тогда внешний вид примадонны был на высоте, аудитория отмечала подтянутую фигуру и отдохнувшее лицо примадонны.

Недавно муж Аллы Максим Галкин опубликовал свежее фото с женой, где отметил 18-летие со дня их знакомства. На снимке пользователи сети заметили нездоровый и похудевший вид женщины, порядка изменившийся со дня ее последнего «выхода в свет», как будто у нее щеки впали после юбилея. Судя по всему, организм Пугачевой начал отторгать «уколы красоты». Резкая худоба певицы и преклонный возраст могут напрямую указывать на данное предположение. Вероятно, на момент юбилея на лице у примадонны еще оставался эффект каких-либо процедур, но на сегодняшний день он постепенно «улетучился».

Возможно, что преклонный возраст Аллы Борисовны уже не позволяет делать ей процедуры как раньше и отторгает препараты. Стоит отметить, что примадонна в свои последние «выходы в свет» выглядела довольно хорошо, но после публикации последнего снимка Максимом, у фолловеров возникли некие подозрения в плане здоровья и внешнего вида кумира. «Ботокс больше не приживается?», «Стала хуже выглядеть после юбилея», - комментируют фотографию пользователи Instagram.