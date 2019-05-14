Плохая хозяйка? Мать Тимати не желает принимать новую невестку сына - сеть

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Решетова не посещает семейные праздники и прогулки, а общение с будущей свекровь будто и вовсе избегает - Симона не оценила выбор и невзлюбила новую пассию наследника, считают подписчики.

Известная модель Алена Шишкова и популярный рэп-исполнитель уже давно не вместе, но девушка продолжает поддерживать теплое и близкое общение с его матерью. Бывшая невеста не забывает поздравлять Симону с днем рождения и делает это с любовью и нежностью, можно сказать, что Шишкова любит мать Тимати как свою родную. Симона Юнусова с таким же трепетом относится к бывшей возлюбленной своего сына. На личной страничке в социальной сети Instagram буквально вся лента состоит из фотографий маленькой Алисы, которая родилась в отношениях Алены и Тимура. Также изредка появляются и фотографии с самой Шишковой.

Судя по фотографиям у Симоны, она вместе с Алисой отправилась отдыхать. Модель часто оставляет свою наследницу с бабушкой, но никто ни разу не замечал, что Шишкова оставляет малышку с артистом и его новой возлюбленной. Наверное, не доверяет.

Однако сейчас рэпер уже около двух лет находится в отношениях с моделью Анастасией Решетовой, но судя по тому, что девушка игнорирует все семейные праздники, пропустила день рождения дочери артиста, трудно сказать, что Решетова поддерживает общение с родительницей своего жениха. Видимо, мать Тимати не желает принимать новую невестку своего сына. Странно, может, она плохая хозяйка или женщина просто надеется на воссоединение Тимура с Шишковой?

В начале ноября Симона праздновала свое день рождения, женщина не стала устраивать вечеринку и решила провести его тихо и уютно в семенном кругу. На празднике собралась вся семья, но вот саму Решетову никто не разглядел на снимках. Бывшая невестка опять посвятила целый пост, чтобы поздравить Симону, а вот Решетова не удосужилась даже и прийти. Можно предположить, что женщина сама не стала приглашать модель, ведь праздник ее, а значит она не считает Решетову не только своей невесткой, но и даже своей семьей.

Также Анастасия решила избежать своего присутствия на юбилее наследницы Тимати. В своем микроблоге девушка будто оправдалась тем, что просто не захотела появляться там и уделить себе время. Многие в сети предположили, что Решетову, как обычно, не пригласили на семейный праздник. Видимо, действительно, Симона Юнусова просто невзлюбила новую подружку, потому и избегает общения.