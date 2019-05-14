Где бизнес, Даша? Пынзарь вынуждена «торговать» своим телом ради обеспечения семьи - сеть

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Купальники, очки и прочие аксессуары - модель продаёт своё имя и фигуру, довольно часто прибегая к заработку через рекламу товаров. Но вот сам бизнес Дарьи уже на грани банкротства, считают фанаты.

Бизнес и финансовое положение бывших участников телепроекта довольно широко обсуждается аудиторией. Многие подписчики уверены, что магазины Дарьи не приносят семье никакого дохода. Пынзарь недавно закрыла Instagram-профиль шоурума и изредка публикует у себя на странице костюмчики из «хваленного» магазина за 2250 рублей.

В сети уверены - девушка вынуждена «торговать» своим телом ради обеспечения семьи. В блоге Дарьи через каждый пост «светится» реклама очередного бренда. Девушка активно рекламирует недвижимость в Турции, отели, купальники, косметологов и очки. Вероятнее всего, ее бизнес находится на грани банкроства, если она вынуждена так часто прибегать к помощи рекламщиков.

Про разорение семьи Пынзарь говорят уже на протяжении долгого времени и, кажется, не зря. Магазин Дарьи не может приносить дохода, чтобы обеспечить семью, ведь там продаются вещи сомнительного качества по соответствующей цене, считают фолловеры. Про проекты и заработки Сергея ничего неизвестно, но по слухам мужчина занимается недвижимостью в Москве и Турции. Фанаты считают, что, если бы бизнес семейной пары приносил реальный доход, Сергей и Дарья вряд ли занимались рекламой с помощью своего имени и тема, как это происходит сейчас.