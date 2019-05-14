Предсказание сбылось? Макеева может скрывать долгожданную беременность

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Округлившийся живот, свободные наряды и счастье, читаемое в глазах актрисы – все это говорит об интересном положении актрисы, которое ей предрекли гадалки.

Макеева никогда не скрывала тот факт, что она давно уже мечтает стать счастливой матерью одного или даже двух замечательных детей.

И вот, пару лет назад, после участия Анастасии в программе «Человек-невидимка», девушка загорелась новой надеждой, ведь ей предсказали скорое замужество, а вслед за ним и долгожданную беременность. И даже не одну, а целых четыре.

Если верить предсказаниям гадалок, то в ближайшие пару лет у артистки родится первенец. И несмотря на то, что в подобное предсказание поверить было довольно-таки непросто, Макеева осталась крайне довольна прогнозом.

А уже в начале этого года Анастасия объявила о своем тайном замужестве. На расспросы о том, почему все прошло так скрыто, актриса уверила пользователей сети в том, что счастье любит тишину. При этом, она не сочла нужным не то что представить мужа общественности, модель даже не раскрыла имя своего избранника.

Уже некоторое время девушка появляется на публике и на просторах своего Instagram исключительно в просторных нарядах, которые дают волю фантазии подписчиков модели.

А после того, как Анастасия выложила ряд публикаций с полуобнаженными фото на цветочных полях, на которых она то прикрывается роскошным букетом, то держит на руках маленькую собаку, у поклонников не осталось сомнений в том, что девушка ждет пополнения.

Актрису сразу же заподозрили в том, что она может скрывать долгожданную беременность. Неужели предсказание гадалок сбылось, а Анастасия наконец познает радость материнства?

В целом, фолловеры девушки только порадуются за актрису, ведь они поддерживали девушку во всех ее начинаниях. Помимо этого, они прекрасно знают о том, насколько Макеева мечтает о детях.

Сама модель неоднократно заявляла о том, что может даже бросить карьеру ради того, чтобы абсолютно все свое свободное время уделять семье.