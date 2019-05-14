Чтобы муж не изменял? Бородина может самоутверждаться за счёт «страшной» няни

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Взрослая и полная женщина могла быть специально выбрана за счёт своей непривлекательности для Курбана.

По словам Ксении, когда они ездили отдыхать в Дубай, то поехали вместе с няней для детей ради насыщенного отдыха. Однако Бородина никогда не показывала своим фанатам ту самую женщину, которая помогает воспитывать девочек: Теону и Марусю.

В недавней публикации московского салона мебели ROOMA была добавлено несколько фотографий из дома Ксении. Сама Бородна позвонила и сказала: «А мне вот очень нравится румовская мебель!», сотрудница магазина сообщила, что их дом выглядит очень уютно. Телеведущая ответила на публикацию одобрительными смайликами, что подтверждает достовереность фотографий.

В отражении телевизора на фото заметно, что неизвестная женщина стоит в доме Бородиной, но она совсем не похожа на Ксению. Как показывает практика, те фотографии были сделаны без посторонних людей в доме, телеведущая, скорее всего, просто отправила их магазину по сети.

По увиденному силуэту можно понять, что женщина не молода и не стройна. Обычно на роль нянь больше молодых кандидаток, ведь они проще ладят с детьми. Также важно добавить, что Курбан уже был замечен в интересе к другим девушкам, из-за чего пара уже расходилась.

Бородина может самоутверждаться за счёт «страшной» няни, которая не может дать даже намёка Курбану на симпатию. Такой шаг вполне оправдан, ведь на фоне «страшного» - хорошее кажется ещё лучше. Скорее всего, Бородина всё подстроила специально, чтобы муж ей не изменял и видел только лучшее.