Довела до белого колена! Петросян может стать пациентом психологов из-за «козней» экс-любовницы

Сегодня, 10:30

Расставание 73-летнего комика с молодой помощницей могло подорвать психику артиста.

В Сети активно обсуждаются слухи, якобы 73-летний Евгений Петросян все-таки разошелся со своей любовницей, которая по возрасту практически вдвое его младше. И хоть сама Татьяна Брухунова не признает своей причастности к разводу комика с Еленой Степаненко, бывшая супруга обвиняет практически во всех проблемах молодую особу. Видимо, неравные отношения долго не продержались, парочка отметила майские праздники раздельно и, по словам близких, долгое время не поддерживает отношения.

Видимо, стресс и проблемы с «возлюбленной» трудно переносить в 73 года, поэтому Петросян решил расслабиться с помощью специальных аппаратов. Артист поделился фотографией, на которой лежит в одном из них. С виду аппарат напоминает капсулу сна или массажное приспособление. Не исключено, что он даже обратился к специалистам, чтобы «поправить» свое психическое здоровье. В любом случае, Петросян может стать пациентом психологов из-за «козней» экс-любовницы, ведь шутить с нервами в таком возрасте нельзя.

Судя по всему, своими выходками Брухунова довела Евгения до белого колена. Теперь остается ждать, как будут разворачиваться их отношения дальше.