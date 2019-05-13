«Может я просто никакой?»: У Влада Кадони появились комплексы из-за игнора Бузовой

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Видимо, ведущий «Дома-2» так и не может смириться с тем, что Ольга отказалась от интрижки с ним.

Бывший участник мистического телешоу «Битва экстрасенсов», а ныне успешный ведущий скандальной телестройки Влад Кадони дал понять, что он находится на грани депрессии и стресса. В личном микроблоге знаменитый мужчина оставил пост, в котором буквально намекнул, что у него появились комплексы. Не исключено, что теперь Кадони чувствует себя «простым как три рубля» именно из-за игнора Ольги Бузовой, которая так и не ответила взаимностью на чувства Влада. При этом Кадони неоднократно публично говорил о том, что Ольга ему очень нравится.

«Может я просто никакой?», - неожиданно заявил телеведущий, дав понять, что он теряет уверенность в себе. Не исключено, что Кадони может и вовсе покинуть «Дом-2», чтобы больше не пересекаться с «холодной» Бузовой. К тому же, ранее СМИ говорили о его возможном романе с другой ведущей телестройки – Ольгой Орловой. Пока знаменитости не подтвердили подобные слухи.