Стыдится свою королеву? Басков игнором высмеял «перекроившую» себя Федорову

Сегодня, 21:15

«Пародией» на Оксану в новом клипе Николай мог намекнуть бывшей на невозвратимость молодости.

От былой красоты единственной «Мисс Вселенной» из России Оксаны Федоровой не осталось практически ничего. Судя по фотографиям знаменитости, она сильно увлеклась пластическими операциями, превратив себя в «пластиковую куклу». Поклонники грубо раскритиковали переделавшую свое лицо знаменитость, отметив, что она лишилась настоящей красоты в погоне за молодостью. И похоже, аналогичного мнения придерживается ее бывший возлюбленный Николай Басков.

8 лет назад певец по неизвестным причинам публично бросил модель, унизив ее своим решением со сцены, но похоже, все еще не безразличен к ней.

Сегодня Басков презентовал свой ироничный клип на песню «Караоке», который фанаты назвали настоящим фильмом с полноценным сюжетом, отличной игрой и необычайно «звездным» коллективом. Николай собрал для съемок своих самых близких друзей. Главной героиней стала молодая актриса Яна Кошкина – именно ее честь певец «героически» отстаивал в ролике. Зеленоглазая брюнетка с яркой внешностью очень похожа на Оксану Федорову, которую Николай решил не приглашать на съемки.

Видимо, теперь «золотой тенор» стыдится свою королеву, которая раньше украшала его творчество и клипы. Однако то, что он выбрал для съемок очень похожую на нее молодую девушку настораживает. Создается впечатление, что Басков своим игнором высмеял «перекроившую» себя Федорову, показав, что ни одна пластическая операция не вернет ей настоящую молодость и былую прелесть, которую она «отдала» ему.