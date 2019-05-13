Детей много, а мужчина один – Дочь Барановской могла стать «занозой» в её новых отношениях

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Яна совсем пропала из жизни телеведущей, на что мог повлиять ее роман с таинственным ухажером.

В последнее время слухи о тайном романе Юлии Барановской набирают все большую популярность. Очень часто ей приписывают роман с Максимом Галкиным и телеведущая, сама того не ведая, только «подогревает» слухи об их любовной связи. Недавно она даже учила детей готовить. Возможно, она будет удивлять мужчину кулинарными способностями.

Стоит отметить, что последние недели в социальной сети телезвезды появляются фотографии только ее сыновей, а дочь Яна и вовсе пропала. Не исключено, что знакомство «маленьких Аршавиных» с возлюбленным их мамы прошло не так успешно, после чего Барановская могла «вычеркнуть» ребенка из своей жизнь. Что ж, детей много, а мужчина один, тем более проблемы в личной жизни преследуют Юлию достаточно давно.

Даже фанаты заметили, что «Яну совсем не видать». Может быть, что дочь стала «занозой» в её новых отношениях. Ребенок мог попросту не принять нового мужчину в семью, из-за чего прекратил отношения с матерью. Пока что это всего лишь догадки, но подозрительное поведение Барановской не может оставаться незамеченным.