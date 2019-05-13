«Плевок» в лицо хейтерам – Королёва нелепыми танцами высмеяла свою «беременность»

Сегодня, 19:05

«Пляшущий» жирок Наташи на видео опроверг все домыслы фанатов о скором пополнении.

Наташа Королева и Сергей Глушко дали поклонникам много поводов, чтобы усомниться в стойкости их союза. За открытый флирт с женщинами и откровенные выходки далеко не в юном возрасте Тарзана «клеймили» изменником и считали виновникам распада семьи. А Наташа своими одинокими домашними посиделками, тусовками в женских компаниях, скромным празднованием дня рождения и путешествиями в одиночку лишь подогревала предположения о разрыве. Поклонники даже предположили, что Королёва «залетела» от мужа, дабы удержать его в семье и скоро подарит Сергею Глушко второго ребенка, однако сегодня певица в купальнике нелепыми танцами высмеяла свою «беременность».

Супруги с друзьями отдыхали на яхте. Наташа Королёва как женщина «без комплексов» не постыдилась опубликовать довольно эпичные фотографии с подругой и поцелуи с Тарзаном, однако «кульминацией» вечера стал зажигательный танец певицы и танцор в купальниках. Это был настоящий «плевок» в лицо хейтерам, ведь одним роликом Королёва дерзко подставила «под расстрел» свою неидеальную фигуру, будто заведомо смеясь в лицо злопыхателям и опровергла слухи о скором пополнении в семье.

На видео Наташа одета в открытое бикини, которое обнажает все прелести ее фигуры. Очевидно, что Королёва точно не беременна, а ее «ребенок» - всего лишь выпирающий жирок на животе, который, видимо, был запечатлен с неудачного ракурса, а потому натолкнул на предположения о скором пополнении в семье. Наташа задорно отжигала с мужем, двигая всеми частями своего тела, а ее очевидно небеременный животик игриво ей «подтанцовывал».

Судя по всему, союз Наташи и Сергея крепкий и счастливый, просто за 18 лет они просто выработали определенную форму отношений, в которых обоим можно все, а потому живут душа в душу.