Не видит будущего с Аллой? Галкин подогрел слухи о расставании с Пугачёвой

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Шоумен может переживать о детях, которые рискуют лишиться матери, а потому начинает искать ей замену.

О семье Максима Галкина и Аллы Пугачёвой еще с момента её основания ходило много слухов. Тем не менее, многие все же поверили в идиллию между ними, когда на свет появились их дети, Елизавета и Гарри. Однако в последнее время отец семейства все чаще стал давать поводы снова обсуждать искренность его чувств по отношению к супруге.

Так, Галкин все не может смыть с себя репутацию любовника известной телеведущей Юлии Барановской. Стоит отметить, что информацию о связи с ней он так и не опроверг ни в одном интервью. Кроме того, странной может показаться последняя запись, которую шоумен разместил на личной странице в Instagram. Он опубликовал совместное фото с Пугачёвой и написал: «Познакомились 18 лет назад в танце - так и танцуем до сих пор».

Кажется, будто юморист подвел итоги о совместной жизни с Примадонной, однако непонятно, почему он решил сделать это именно сейчас, ведь до их годовщины свадьбы остается еще больше полугода. Такое выражение подогрело в сети слухи о его скором расставании с законной супругой.

Возможно, он не видит с ней будущего, так как та уже совсем не молода. Не так давно Алле Борисовне исполнилось 70 лет, а средняя продолжительность жизни в России (согласно данным поисковых систем) составляет всего 72,5 года. И хотя она, скорее всего, проживет дольше благодаря качественному уходу за здоровьем и хороших условиях жизни, их пятилетние дети все равно рискуют остаться без матери в довольно раннем возрасте.