Всё-таки не «голубых кровей»? Любовницей Киркорова может являться шведская поп-певица

Сегодня, 16:08

Король российской эстрады публично признался в любви Кароле Хеггквист.

51-летний Филипп Киркоров достаточно продуктивно проводит время на территории Израиля. Певец помогает своему коллеге Сергею Лазареву организовать красочное выступление на «Евровидении», чтобы на этот раз победу одержала Россия. Однако и свободное от работы время Киркоров проводит с пользой, знакомясь с новыми девушками. Недавно Филипп в личном микроблоге разместил снимок с 52-летней шведской поп-певицей Каролой Хеггквист и сразу же подогрел слухи о своем новом романе. Не исключено, что именно Карола может являться любовницей поп-короля, который может начать наконец-то строить личную жизнь.

Более того, в посту в Instagram Киркоров сказал, что любит женщину и даже назвал её дивой. Ранее Филипп так называл только свою коллегу по сцене и подругу Ани Лорак. Быть может знаменитый мужчина всё-таки не «голубых кровей», как о нём неоднократно говорили недоброжелатели. И если роман на самом деле подтвердится, то у Аллы Виктории с Мартином может появиться мама.